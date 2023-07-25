Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen ilkbahar patates alanları için üreticiler, yarından itibaren cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan açıklamada, “2023 İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen ilkbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere 26.7.2023-28.7.2023 (her iki tarih dahil) cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir” denildi.