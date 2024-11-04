Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik "gerilimi artırıcı" eylemlerinin reddedilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman’da Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

Kral Abdullah, görüşmede, "uluslararası toplumu, UNRWA'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İsrail'in gerilimi artırıcı uygulamalarını reddetmeye çağırdı.

Ürdün Kralı, Gazze'ye yardımın artırılması, yardımların tüm yollarla ulaşmasının ve dağıtılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki tehlikeli gelişmelerin kapsamlı bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulunan Kral Abdullah, İsrail’in, Gazze ve Lübnan’a yönelik savaşının sona erdirilmesinin, bölgedeki çatışmanın genişlemesini önlemek için temel bir gereklilik olduğunu belirtti.

Kral Abdullah, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışı sağlamak için etkin bir şekilde çalışmanın önemine işaret etti.

İsrail 2,5 milyon Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin iki yasa tasarısını 28 Ekim'de Meclisten geçirmesinin ardından, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğini Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdi.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısının 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçmesinin ardından 1967'den bu yana yürürlükte olan anlaşma üç ay içinde feshedilecek.

İsrail Meclisinden geçen iki yasa kapsamında, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

Söz konusu yasak kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisi, Doğu Kudüs'teki tek mülteci kampı Şufat'taki UNRWA'nın faaliyetleri tamamen durdurulacak ve Kudüs’teki Eski Şehir’de bulunan UNRWA sağlık kliniği de kapatılacak.

İsrail'in yasağından doğrudan etkilenmemekle beraber, UNRWA'nın saldırı altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarının olumsuz anlamda etkilenmesi bekleniyor.