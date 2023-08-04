Ürdün Enerji Bakanı Saleh Ali Al-Kharabsheh’in, Ürdün ile AB arasındaki elektrik bağlantısı konusunda Güney Kıbrıs ile iş birliği yapmayı arzu ettiklerini söylediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyarette, kendisine eşlik eden Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiou’nun, Al-Kharabsheh ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun Ürdün ziyareti çerçevesinde bir dizi temasta bulunarak, Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında enerji, ticaret, yatırımlar ve ticari ortaklıkla ilgili konuları ele aldığını kaydetti.

Habere göre Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Papanastasiu’nun Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Saleh Ali Al-Kharabsheh ve Ticaret, Sanayi ve Tedarik Bakanı Yousef Shamali ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Haberde, iki bakanın yaptığı ikili görüşmede yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve ​​iki ülkenin enerji alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı ifade edildi.

Gazete, Al-Kharabsheh’in yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Güney Kıbrıs aracılığıyla AB ile elektrik bağlantısı sağlanmasına büyük önem verdiğini söylediğini yazdı.