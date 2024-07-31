Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi ile ABD’li mevkidaşı Blinken’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran’da ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün de Lübnan’da suikasta uğramasının ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Safedi ile Blinken’ın, “Bölgede yükselen tehlikeli gerilimi ve bunu durdurmak, bölgenin güvenlik ve istikrarını savaşın genişlemesi tehlikesinden korumak için gerekli adımları ele aldığı” ifade edilen açıklamada, Safedi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısının durdurulmasına öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu saldırının bölgedeki tehlikeli gerilimin sebebi olduğu, bölgesel ve küresel güvenlik ve barışı tehdit ettiğini belirtti.

Ürdün’ün Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadığını aktaran Safedi, bu suikastı, “korkunç bir suç, uluslararası hukukun ihlali ve tehlikeli bir tırmanış” olarak değerlendirdi.

Safedi, İsrail saldırılarını ve İsrail'in gerilimi artırmaya yönelik tüm tedbirlerini durdurmak için acil ve etkili adımlar atılması çağrısında bulundu.

- Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.