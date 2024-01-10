Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, yarın akşam idrak edilecek Regâib Kandili ile üç ayların başlayacağını belirtti.

Ünsal, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İçinde barındırdığı mübarek gün ve geceler sebebiyle dinimizde özel bir yere sahip olan, Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve lütuf kapılarını açtığı üç aylar 11 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek olan Regâib Kandili ile başlamış olacaktır. Bu gecede her zamankinden daha fazla ibadet etmek suretiyle manevî ikramlardan azamî derecede istifade etmek gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Milli ve manevî değerlerimizin korunması, genç nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında göstereceğimiz özen, kimliğimizin korumasına da katkı sağlayacaktır.” diyen Ünsal, bu münasebetle tüm halkın Regâib Kandilini kutlayarak, mübarek üç ayların azami düzeyde manevî kazançlarla geçirilmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ettiğini dile getirdi.







