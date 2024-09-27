Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi: "Çocuklar İsrail için nasıl bir tehdit teşkil edebilir?"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in temel amacının Filistinlilerin mülteci statüsünü ellerinden almak olduğunu belirterek, "UNRWA yok olunca mültecilerin de yok olacağını düşünmek saflık." açıklamasında bulundu.

Lazzarini ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, New York'ta birlikte basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki genel durum hakkında bilgi veren Lazzarini, "Burası (Gazze), yıllarca görebileceği her türlü şeyi görmüş, deneyimli insani yardım çalışanı için bile çok korkunç." dedi.

Lazzarini, 18 yaş altı 1 milyon çocuğun enkaz arasında travmaya uğramış şekilde yaşadığını belirterek, bunlardan 600 bininin 1 yıldır okula gidemediğini ifade etti.

7 Ekim'e kadar Filistinlilerin elinden hiçbir zaman eğitim hakkının alınmadığına işaret eden Lazzarini, "Eğitim başlamazsa, tüm bir nesil kurban gidebilir." uyarısında bulundu.

Lazzarini, eğitimin aksamasının kızgınlık, nefret ve aşırıcılığı teşvik edeceğini kaydetti.

- "UNRWA'nın saldırganı çok acımasız"

İsrail'i kast ederek "UNRWA'nın saldırganı, çok acımasız, her köşeden saldırıyor." diyen Lazzarini, İsrail'in UNRWA'nın operasyonları, personeli ve tesislerini hedef aldığını bildirdi.

Lazzarini, aynı zamanda siyasi ve yasal düzeyde de saldırıların sürdüğünü belirtilerek, "Bu saldırılar sadece UNRWA'ya yönelik değil. Daha geniş BM sistemine ve uluslararası topluma yönelik saldırılar. Amacı öncelikle Filistinlilerin mülteci statülerini ellerinden almak ve aynı zamanda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ümitlerini yok etmek." diye konuştu.

BM Genel Kurulu tarafından yetkisi bulunan bir BM örgütünü "terör örgütü" ilan etmenin sadece çok taraflı sistemi zayıflatmayacağına işaret eden Lazzarini, "Aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açar ve dünyanın her yerindeki çatışmalarda emsal teşkil etme riskini doğurur." uyarısını yaptı.

İsrail'in en başından beri UNRWA'yı yok etmeye çalıştığını kaydeden Lazzarini, "UNRWA yok olunca mültecilerin de yok olacağını düşünmek saflık." vurgusunda bulundu.

Lazzarini, UNRWA finansmanının yıl sonuna kadar yaklaşık 80 milyon dolar eksiği bulunduğunu, mevcut finansmanın ancak ekim sonuna kadar yeterli olacağını bildirdi.

- "Çocuklar İsrail için nasıl bir tehdit teşkil edebilir?"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise UNRWA'nın yaptığı işi başka bir örgütün yapamayacağının altını çizerek, İsrail'in 222 UNRWA personelini hedef aldığını ve öldürdüğünü anımsattı.

İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını da engellediğine işaret eden es-Safedi, "UNRWA, Filistinli çocuklar için ümit ışığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Es-Safedi, hakkında yürütülen tüm dezenformasyon kampanyasına rağmen UNRWA'nın çok "yüce" bir görev yürüttüğünün altını çizdi.

BM üyesi bir ülkenin bir BM örgütünü terör örgütü ilan etme çabasının anlaşılır tarafı olmadığını ifade eden es-Safedi, "Dünyanın buna izin vermemesi gerek. Biz ortaklarımızla buna karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

"İsrail'in, Yahudi çoğunluğunu yok etmeye çalışan UNRWA'nın varlığını neden desteklemesi gerektiğine" ilişkin bir gazetecinin sorusuna es-Safedi, UNRWA'nın İsrail için bir tehdit teşkil etmediğini belirterek, "Çünkü İsrail hukukun üstünde bir ülke değil. İşgalci güç olarak uluslararası hukuka uymak zorunda." cevabını verdi.

Es-Safedi, İsrail'in Filistin halkının yaşama, okula gitme, yeme içme, nefes alma ve ümit etme hakkını elinden alamayacağını ifade etti.

UNRWA'nın tüm uluslararası toplum adına konuşabilen BM Genel Kurulu tarafından yetkisi bulunduğuna dikkati çeken es-Safedi, "İnsani yardım yapan bir BM örgütünü tehdit olarak görmek saçmalık. UNRWA tehdit değil, bir varlıktır." vurgusunu yaptı.

Es-Safedi, "Çocuklar İsrail için nasıl bir tehdit teşkil edebilir?" sorusunu yöneltti.

Filistinlilerin Ürdün'e yerleştirilmesine ilişkin bir soruya ise es-Safedi, "Buna asla izin vermeyiz." diyerek cevap verdi.

Es-Safedi, İsrail'in nasıl durdurulacağına yönelik bir soruya ise, bir yıldır bunun mümkün olmadığını, İsrail'in hesap vermeden, faaliyetlerinin sonuçlarıyla karşılaşmadan, uluslararası hukuka uymadan ve ABD gibi dostlarını bile dinlemeden bunun mümkün olmayacağını ifade etti.