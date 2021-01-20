Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da

BAŞYAZI
Türkiye

BAŞYAZI

20 Ocak 2021, 04:48

Üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasına yönelik hazırlıklar sürerken yükseköğretim alanının gözü kulağı Saray’da.

Yılan hikayesine dönmenin arifesinde olan yeni YÖDAK başkanının kim olacağı konusunda üniversiteler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı vereceği kararı bekliyor.

Covid 19 tedbirlerine yönelik ödenek ayrılması ve şubat ayı yani eğitim/öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte yüz yüze eğitime başlanması ile ilgili hazırlıkların yapıldığının açıklanması Devlet ciddiyetine yakışan ve Hükümet olmanın sorumluluğu ile örtüşen bir karar.

Ve Üniversiteler, Hükümetin ortaya koyduğu duruşun devamı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan da bir an önce yeni YÖDAK Başkanını atamasını bekliyor.

Covid-19 salgın dönemi öncesinden başlayarak yükseköğretim alanına hakim olan kaotik ruh hali ile birlikte iddialar ve soru işaretleri ile dolu bir dönemin de yeni YÖDAK başkanı ile birlikte geride kalacak olması, üniversiteler tarafından olumlu karşılanmakta.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir önceki dönem yapılan yanlışların tekrarlanmaması adına elbette ince eleyip sık dokumakta.

Ancak yeni YÖDAK başkanının da bir türlü neden atanmadığı ise yükseköğretim alanında kaygı ile takip edilmekte.

Covid-19 salgının aşı ile birlikte geride kalacak olması ve yeni eğitim yılının bir öncekinin yaralarını saracağına olan inanç ile bekleyen üniversiteler, yeni YÖDAK Başkanı ile birlikte yeni döneme umut ile bakmakta.

YÖDAK başkanlığına vakit kaybedilmeden atama artık yapılmalı.

Covid-19 sonrasında başlayacak yükseköğretimin ilk yüz yüze eğitim dönemi ile birlikte YÖDAK, aktif ve etkin girişimler ile yükseköğretimin geleceğine yön verecek yeni bir vizyona ve misyona kavuşmalı.

2015-2020 yılları arasında geçen 5 yıllık sürede belki 1 veya 2 üniversite hariç, tüm üniversiteler kendilerini sahipsiz hissettikleri bir dönemin kapanmasından memnun.

Ülke ve Kuzey Kıbrıs üniversiteler kendi toplumuna yabancılaşan yöneticilerin kaotik ve taraflı kararlarından hiç bu kadar mağdur olmadığı bir dönem geride kalırken KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı tehdit unsuru olduğuna dair üzerlerinde ciddi şüpheler olan yapıların üniversite adı altında korunduğu bir beş (5) yıla tanık oldu, ülke üniversiteleri.

Ve geçen beş (5) yıllık dönemde görünmeyen ancak birçoklarınca da bilinen bir “el’in” güdümünden öte hizmetinde olan bir YÖDAK’a tanık oldu Kuzey Kıbrıs.

Ve ülke üniversitelerinden milyonca liralık yatırım yaparak gerek ülke ekonomisine gerekse ülke tanıtımı katkı yapmak adına kendi yağı ile kendi ciğerini kavurmaya gönüllü olan öz varlıklarımızın vatan topraklarına küstürüldüğü dönemin muhasebesini elbette tarih yapacaktır.

Kuzey Kıbrıs yükseköğretimi adına koskocaman kayıp bir 5 yıl geride kalırken YÖDAK ve yükseköğretim alanının nasıl yönetilemeyeceğinin daha açık bir ifade ile nasıl yönetilmemesi gerektiğini gösteren dersler ile dolu bir dönem olarak geride kaldı.

Ülke ekonomisinin temel direklerinden olan ve stratejik önemi de bulunan yükseköğretim alanına doğru şekilde yön verecek yeni bir YÖDAK’ı inşa etmek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için “milli” bir görev ve sorumluluk olmalı.

Ülkesini tanıyan ve vatan topraklarına “yabancılaşmayan”, kurumlarını tanımaktan öte sahiplenen yeni bir YÖDAK Başkanı ile birlikte yeni bir dönemi başlamasını bekleyen ülke üniversiteleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı beklemekte.

Ve şimdi, yükseköğretim alanı ve üniversitelerimiz için hiç vakit kaybetmeden yeni şeyler söyleme zamanı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversitelerimiz için yeni ve beyaz bir sayfa açmak adına hiç vakit kaybetmeden yeni YÖDAK başkanını atamalı.

Üniversitelerimizin gözü kulağı, Saray’da.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim