ÜNİMAR MARAŞ SPORDA KARATAŞLAR RÜZGARI ESİYOR
Kıbrıslı Türkler, 60. yılında BMGK'nin Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesi kararını Londra'da protesto etti
Ergün Yahat
Ünimar Maraş Gençlik Teknik Direktör Kılıç Ali Kahraman yönetiminde başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor.
Geçtigimiz gün Esentepe Spor Kulübü maçına ilk kez genç yıldız kaleci Ramazan Karataş kaleye koymuş Karataş başarılı kurtarışları ile göz kamastırmıştı.
Genç takımda ise yine Mehmet Karataşın başarılı kurtarışları dikkatlerden kaçmazken Ünimar Maraş Gençlik sporda Karataşlar rüzgarı estiği görüldü.