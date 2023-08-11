UNHCR-Kıbrıs Ofisi: "Uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek kişilerin yasal güvenceler olmaksızın devletler arasında sınır dışı edilmesi uluslararası ve Avrupa hukukuna aykırıdır”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (UNHCR), Kıbrıs Rum yönetiminin, 100’den fazla Suriye vatandaşının yasal korumaya ihtiyaçları olup olmadığını incelemeden Lübnan’a göndermesinden “büyük endişe” duyduğunu bildirdi.

Associated Press’in (AP) haberine göre Kıbrıs’taki UNHCR ofisinden bugün yapılan açıklamada, "Uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek kişilerin yasal güvenceler olmaksızın devletler arasında sınır dışı edilmesi uluslararası ve Avrupa hukukuna aykırıdır.” denildi.

Lübnan’ın da Suriye vatandaşlarını ülkelerine geri gönderme ihtimali bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu tür sınır dışı eylemleri, insanların zulüm, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile ağır ceza ve diğer onarılamaz zararlarla karşı karşıya kalabileceği bir ülkeye geri gönderilmesine neden olabilir.” ifadesi kullanıldı.

Associated Press haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Beyrut ile 2004 yılında yapılan ikili anlaşma gereği düzensiz göçmenlerin Lübnan’a gönderilmesinin “yasal” olduğunu iddia ediyor.

Haberde, AP’ye konuşan Rum İçişleri Bakanlığı yetkilisi Loizos Hadjivasiliou’nun, “Lübnan’dan ayrılan düzensiz göçmenleri engellemek ve durdurma konusunda Beyrut’un yasal sorumluluğu olduğunu” ifade ettiği kaydedildi.

Ülkesinin düzensiz göçmenleri Lübnan’a göndermesini savunan Hadjivasiliou, “Biz bu kişilerin herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olmadığına ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gitme tercihlerinin ekonomik nedenlerle yapıldığına inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.

İkili anlaşmaya uygun olarak, Kıbrıs Rum makamlarının göçmenlerin sığınma taleplerini işleme koymadığını belirten Kıbrıslı Rum yetkili, bu kişilerin ülkeye gelişinin “açıkça yasa dışı bir izinsiz giriş meselesi" olduğunu iddia etti.

Habere göre Lübnan, resmi BM kayıtlarına göre 805 bin Suriyeli göçmene ev sahipliği yapıyor. Ancak bu rakamın 1,5 ila 2 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan’ın yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden bu ülkeden ayrılıp AB’ye gitmek isteyen Suriyelilerin sayısının giderek arttığı biliniyor.

UNHCR’a göre, Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin yüzde 90’ı aşırı açlık sınırının altında yaşıyor.

Bu arada UNHCR Lübnan temsilcisi Lisa Abou Khaled, Kıbrıs Rum kesiminin gönderdiği 109 göçmenden çoğunun Lübnan ordusu tarafından sorgudan geçirildikten sonra Suriye’ye sınır dışı edildiğini bildirdi.

Abou Khaled, UNHCR’ın ülkelerinde yaşamaktan korkan ve Lübnan'a yeniden gelmek isteyen herkesin yeniden kabul edilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.