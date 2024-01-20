LefBM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunda, ara bölgede her iki tarafın ihlalleriyle ilgili net olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in önceki gün yaptığı açıklamada, Guterres’ten raporunda objektif olmasını talep ettiğini ve basın-yayın organlarının da Rum Milli Muhafız Ordusu’un (RMMO) hangi ihlallerde bulunduğunun açıklanmasını istediğini yazdı.

Gazete, UNFICYP raporunun 4 ile 6’ncı sayfalarında, Türk tarafı ile Rum tarafının ihlallerinin somut şekilde aktarıldığını kaydederek, rapora göre 2023’ün ikinci yarısında her iki taraftan da 302 askeri ihlal gerçekleştirildiğini; bunlardan 159’unun kalıcı yapılarla ilgili ciddi ihlaller, 60’ının da ilerleme şeklindeki ihlaller olduğunu belirtti.

Raporun 20’nci paragrafında, bahsi geçen dönemde Türk askerinin üç yeni beton mevzi inşa ederek, ateşkes hattının kuzeyindeki mevzi sayısını 11’e çıkardığının ifade edildiğini yazan gazete, aynı paragrafa göre RMMO’nun ise, 2019’dan bu yana ateşkes hattının güneyinde toplam 327 beton mevzi inşa ettiğini ve bunlardan 16’sının ara bölge içerisinde olduğunu yazdı.

Habere göre raporda ayrıca, RMMO’nun sivile ait güneş parkıyla çevrelenen ve 11 beton deposu bulunan hendek sistemi konuşlandırdığı belirtildi.

Haberde, Guterres’in raporunda ilk defa “Maria’nın evi” ile ilgili neler olduğuna değindiği ve Ağustos ayından Kasım ayına kadar Türk askerinin bu konuda 43 ihlali bulunduğundan bahsettiği ifade edildi.