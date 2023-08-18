Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), bu sabah Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevlilerine karşı gerçekleştirilen saldırıları ve BM araçlarına verilen zararı kınadığını duyurdu.

UNFICYP’ten yapılan açıklamada, söz konusu olayın “BM Barış Gücü görevlilerinin bölgedeki izinsiz inşaat çalışmalarını engellediği sırada Pile yakınlarındaki ara bölgede meydana geldiği” ve “saldırıyı Kıbrıs Türk tarafının personelinin gerçekleştirdiği” kaydedildi.

Açıklamada, “BM Barış Gücü görevlilerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne verilen zararlar kabul edilemezdir; uluslararası hukuk kapsamında ciddi bir suç teşkil etmektedir ve yasalar çerçevesinde sonuna kadar kovuşturulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk tarafına, misyonun BM ara bölgesi içerisindeki yetkilerine saygı göstermesi, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınması ve tüm personel ve makinelerini derhal ara bölgeden çekmesi çağrısında bulunulan açıklamada, misyonun durumu yakından takip edeceği ve bölgedeki sakinlik ve istikrarın korunmasını sağlama konusundaki kararlılığını sürdüreceği kaydedildi.