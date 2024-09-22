Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yarışında 10’uncu sandık sonuçlarına göre salt çoğunluğu sağlayan Ünal Üstel Genel Başkanlığı garantiledi.

10’uncu sandık sonuçlarına göre, Ünal Üstel kullanılan 10 bin 171 oydan sayılan 8 bin 461 oyun 5 bin 465’ini alarak seçimi kazanmayı garantiledi. Hasan Taçoy 2 bin 741, Ahmet Melih Karavelioğlu da 102 oy aldı. 153 oy geçersiz sayıldı

10’uncu sandık sayım sonuçlara göre Ünal Üstel % 65,8, Hasan Taçoy % 33, Ahmet Melih Karavelioğlu ise %1,2 oranında oy aldı