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ÜNAL ÜSTEL: " MİNİK ASYA'MIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNÜTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM" 

Başbakan Ünal Üstel Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele eden küçük Asya Polatlı'nın yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından 
 yayımladığı taziye mesajında,  "Minik Asya'mızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. 

Küçücük bedenine rağmen, hayata tutunma azmiyle, onu asla unutmayacağız .
Allah Rahmet Eylesin…
Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum…

Minik Asya, gülüşüyle, kalbimizin en güzel yerinde yaşamaya devam edecek…"

Haber: Ergün Yahat

Editör: Mehmet Mehmet