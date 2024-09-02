ÜNAL ÜSTEL: " MİNİK ASYA'MIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNÜTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM"
Başbakan Ünal Üstel Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele eden küçük Asya Polatlı'nın yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından
yayımladığı taziye mesajında, "Minik Asya'mızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.
Küçücük bedenine rağmen, hayata tutunma azmiyle, onu asla unutmayacağız .
Allah Rahmet Eylesin…
Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum…
Minik Asya, gülüşüyle, kalbimizin en güzel yerinde yaşamaya devam edecek…"
Haber: Ergün Yahat
Editör: Mehmet Mehmet