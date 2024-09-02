ÜNAL ÜSTEL: " MİNİK ASYA'MIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNÜTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM"

Başbakan Ünal Üstel Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele eden küçük Asya Polatlı'nın yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından

yayımladığı taziye mesajında, "Minik Asya'mızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.

Küçücük bedenine rağmen, hayata tutunma azmiyle, onu asla unutmayacağız .

Allah Rahmet Eylesin…

Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum…

Minik Asya, gülüşüyle, kalbimizin en güzel yerinde yaşamaya devam edecek…"

Haber: Ergün Yahat