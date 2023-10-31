Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivilleri "kasten" hedef alması nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

Busaidi, Umman resmi haber ajansı ONA'ya verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bağımsız uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Gazze'de sivillere toplu cezalandırma uygulayan, mallarına ve canlarına zarar veren, onları aç bırakan ve kasten hedef alan İsrail'in yargılanması gerektiğini ifade eden Busaidi, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği ihlallere ve Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi için devreye girmesi gerektiğini belirtti.

"Filistin halkının da kendini savunma hakkı var"

Ülkesinin diyaloğa dayalı siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Busaidi, nihai çözümün ancak "barışçıl yollarla" sağlanabileceğini dile getirdi.

Umman Dışişleri Bakanı, "Kesinlikle şiddetin bir çözüm olmadığına inanıyorum. Bunu şiddetle kınıyoruz. Nitekim bunun kurbanı çocuklar ve kadınlar oluyor. Geçmiş tarihi tecrübelere bakıldığında Filistin-İsrail sorununa askeri bir çözüm bulmanın mümkün olmadığını görüyoruz. İşgale direnen hareketler ya da örgütler var, bu onların meşru hakkıdır." diye konuştu.

İsrail'in sivilleri hedef alan tepkisinin son derece orantısız ve aşırı olduğuna dikkati çeken Busaidi, "Bu noktada, Filistin halkının da kendini savunma hakkına sahip olduğunu unutmamalıyız. Meşru müdafaa, soykırımı veya toplu cezalandırmayı ve masum sivillerin hedef alınmasını haklı çıkarmaz. İnsani yardımları engellemek uluslararası hukuka göre suçtur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.