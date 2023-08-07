Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK), Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile yaptığı işbirliği protokolü kapsamında belediye çalışanlarına madde bağımlılığı konusunda eğitim verdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre personelin yanı sıra komisyon ve belediye stajyerlerinin de hazır bulunduğu seminerde, katılımcılar madde ve bağımlılıklarla ilgili detaylı bilgi sahibi olma fırsatı yakaladı.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu başkanlığında sunulan farkındalık seminerinde, her türlü zararlı madde bağımlılıkları ve zararları konusunda katılımcılara kapsamlı bir sunum yapıldı.

Bir sonraki hedeflerinin Gönyeli-Alayköy Belediyesi bünyesinde bağımlılıkla mücadele birimi oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların başlatılması olduğunu belirten Hatipoğlu, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve personeline teşekkürlerini iletti.