Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 22’ncisi, 25 Eylül’de başlayacak.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı'nda yer alacak Festival, 25 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasında olacak. 20 farklı konser etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak olan 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali biletlerine Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak biletfest.com ile gisekibris.com adreslerinden ulaşılabilecek.
Festival bu yıl, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla yapılacak.
Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan yüzlerce sanatçının yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin programı ise şöyle:
25 Eylül - LBO "Latin Esintisi" Konseri
28 Eylül - Krzysztof Meisinger Gitar Resitali
30 Eylül - Hüseyin Altan Jazz Manouche Project
2 Ekim - Arman Ratip Piyano Resitali
5 Ekim - Tatiana Stupak Piyano Resitali
7 Ekim - Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio
10 Ekim - Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano
12 Ekim - Rauf Kasımov Piyano Resitali
14 Ekim - Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali
16 Ekim - 3 Basses Konseri
18 Ekim - KKTC CSO Konseri
22 Ekim - Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz
24 Ekim - Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian
31 Ekim - Fazıl Say Piyano Resitali
1 Kasım - Ian Maksin & Taliya Hafız
4 Kasım - Magnetic Faces Trio
7 Kasım - 3 Tenor Konseri
9 Kasım - Genç Piyanistler Resitali
13 Kasım - Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali
16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri.