Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı’nın üçüncüsü (NEM 2023) dün Salamis Bay Conti Resort Otel’de başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden (DAÜ) verilen bilgiye göre, konferansa, Türkiye ve İngiltere’deki bazı üniversitelerden bilim insanları katılıyor. Açılış bölümüne Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Baklanı Olgun Amcaoğlu ülkenin fahri temsilciliğinin yapıldığı en önemli yerlerden birinin DAÜ olduğunu belirterek, bugün gerçekleşen konferans ile çalışmaların görünür olacağını vurguladı. KKTC’de kurulması hedeflenen enerji dairesinin önemine değinen Amcaoğlu, enerji verimliliği yasasının hazır olduğunu ve bakanlar kurulunun gündeminde olduğunu aktardı. Amcaoğlu, bütün dünyada olduğu gibi KKTC’nin de yeşil enerji ile yaşayan bir ülke olma konseptinde tüm dünya ile kucaklaşma şansı elde edeceğini vurguladı. Düzenlenen bu tarz konferansların cesaret verdiğini belirten Amcaoğlu, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, DAÜ’nün ev sahipliğinde yapılan konferansta yer almaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Söz konusu konferansla dünyanın geleceğine kafa yorulduğunu aktaran Çavuşoğlu, dünyada artan nüfus ve azalan toprakların yeni arayışlara sebep olduğunu vurguladı. Doğaya zarar vermeyen, doğadan daha az tükettiğimiz ve güneş gibi imkanlar ile enerjiyi nasıl daha fazla kullanabileceğimizin bilim adamlarınca araştırılmasının son derece önemli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, alışkanlıklarımızla devam etmemiz halinde gelecek nesillere bırakacağımız bir dünyanın olmayacağının altını çizdi. Böylesi anlamlı bir organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, verimli bir konferans geçmesini temenni etti.

- Hocanın

DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün yasa ile kurulmuş tek devlet üniversitesi olduğuna işaret ederek, DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonu ile önemli bir işlev gördüğünü vurguladı. DAÜ’nün Kimya, Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik gibi alanların araştırma laboratuvarlarında önemli çıktılar elde ettiğini belirterek özellikle bu bağlamda dünya sıralamalarında önemli başarılara imza attığını vurguladı. DAÜ’nün hedefinin her zaman birincilik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bölgenin en iyi üniversitesi olduğunu sözlerine ekledi. Söz konusu konferansın bilimsel üretim ve uygulama anlamında önemli bir görev üstlendiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

-İcil

DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye İcil, bilim dünyasının artan iklim değişikliğiyle ortaya çıkan birçok yaşamsal problemlere hızlı çözümler bulma konusunda araştırmalarını artırdığına değindi.