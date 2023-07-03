Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu QS tarafından LAÜ’ye ödül

Yükseköğretim kurumlarını derecelendiren uluslararası bir kuruluş olan QS (Quacquarelli Symonds) tarafından yapılan değerlendirmede, büyük bir başarıya imza atarak tüm parametrelerden tam puan alan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, QS tarafından başarı sertifikası verildi.

28 Haziran tarihinde İrlanda’nın başkenti Dublin şehrinde düzenlenen ödül töreninde, LAÜ’nün elde ettiği büyük başarı ödüllendirildi. Dublin Royal Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Carolina Smochina’ya, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kazandığı başarı sertifikası QS yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yükseköğrenim alanında, dünya üniversitelerini derecelendirme konusunda uluslararası bir üne sahip olan İngiltere merkezli QS kuruluşunun ilan ettiği QS Stars üniversite değerlendirme sonuçlarına göre, LAÜ değerlendirme için kullanılan parametrelerin tamamı olan 8 farklı parametreden 5 yıldız (tam puan) almıştı. Uluslararası alanda üniversite için büyük bir prestij anlamına gelen bu değerlendirmede LAÜ, ‘Eğitim-Öğretim’ , ‘Mezunların İstihdam Edilebilirliği ’, ‘Uluslararasılaşma’ ‘Akademik Gelişim’ , ‘Donanım ve Altyapı’, ‘Sosyal Sorumluluk’, ‘Uzmanlık Kriteri: Elektrik-Elektronik Mühendisliği ’ ile ‘ Kapsayıcılık’ parametrelerinin hepsinden tam puan alarak büyük bir başarı elde etmişti.

QS, tüm dünyada yükseköğretim kurumlarını derecelendiren ve kurumsal güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sağlayan bir denetim hizmeti sunmakta olan uluslararası bilinirliğe sahip İngiltere Merkezli bir kuruluştur. QS yıldızları adı verilen bu değerlendirme hizmeti, modern ve küresel bir üniversiteyi işaret eden çeşitli özelliklere detaylı bir bakış içermektedir. QS denetim süreci, yükseköğrenimde öneme sahip olan farklı parametrelere göre üniversiteleri detaylı şekilde değerlendirmekte ve sonuçları ilan etmektedir.