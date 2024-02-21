Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Bilimler Derneği (CBPis), Genel Kurul toplantısını 29 Şubat’ta gerçekleştirecek.
Genel Kurul toplantısında, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapılacak, yeni projeler ve hedefler üzerinde görüşülecek.
Toplantıda yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.
Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Psikoterapiler Derneği Başkanı Dr. Zafer Bekiroğulları, toplantıya ilişkin daha fazla bilginin [email protected] elektronik posta adresi üzerinden iletişime geçilerek elde edilebileceğini kaydetti.