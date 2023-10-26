Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve insani yardımlara erişiminin sağlanması için Gazze Şeridi ve İsrail'deki tüm taraflara "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli örgüt, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Örgüt, eşi benzeri görülmemiş insani felaketin yaşandığı Gazze'de daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve Gazze halkının hayat kurtarıcı yardımlara erişiminin sağlanması için işgal altındaki Gazze Şeridi ve İsrail'deki tüm taraflara acil ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

- "Filistin topraklarında hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir dehşet yaşandı"

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Callamard, geçen 2,5 hafta boyunca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında "hayal bile edilemeyecek boyutlarda dehşetin yaşandığına" tanık olduklarını ifade etti.

Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla kişinin, korkunç insani krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Callamard, sivil kayıpların sayısının da daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sivillerin korunması ve insani acıların daha da sarsıcı boyutlara ulaşmasının önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Uluslararası toplumun bütün üyelerini, çatışmanın tüm taraflarından derhal insani ateşkes talep etmek üzere bir araya gelmeye çağırıyoruz."