ABD'de Uluslararası Af Örgütü ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, Beyaz Saray önünde İsrail'in Gazze'ye günlerdir devam eden yoğun saldırılarını protesto etti.

Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin anısına temsili kefenler yer aldı.

Gösteride, Filistin'de ateşkes çağrısında bulunularak, Beyaz Saray'ın önüne "Biden: Hemen Şimdi Ateşkes" ve "Gazze'deki Çocukların Büyümesine İzin Verin" yazılı büyük bir pankart asıldı.

Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, gösterinin Gazze'deki can kayıplarına dikkati çekmek için düzenlendiğini söyledi.

Protesto gösterisinin, Gazze'ye saldırıların durdurulması için hükümetin yeterince çalışmadığını göstermek amacıyla yapıldığını vurgulayan O'Brien, bölgeye silah gönderilmesinin de durdurulması gerektiğini belirtti.