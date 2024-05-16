Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarının durdurulması ve sivillerin korunması konusunda acil ek önlem talebi Uluslararası Adalet Divanı tarafından bugün ele alınıyor.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre Lahey’deki mahkemenin, Güney Afrika tarafından geçen cuma günü yapılan başvuruyu 5 gün gibi kısa bir sürede içinde ele alması, daha önce pek de karşılaşılan bir durum değil.

“Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle 29 Aralık 2023’te İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı’na dava açan Güney Afrika, bölgede durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle, 6 Mart’ta ek önlem talebinde bulunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı, 28 Mart’ta İsrail’in engelsiz insani yardım konusunda gerekli ve etkin önlemleri bir an önce alması gerektiğine karar vermişti.

Güney Afrika, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılar üzerine, Lahey’deki mahkemeye başvurarak saldırıların sona erdirilmesi ve sivillerin korunmadı için yeniden acil önlem talebinde bulundu.

Güney Afrika’nın başvurusunda, “Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu hakların daha ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasını önlemek" için acil geçici önlemlerin alınması istendi.

Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşma, bugün saat 15.00’te Lahey’deki Barış Sarayı’nda başlayacak.

Güney Afrika temsilcileri, özellikle Refah saldırısı sonrası Filistin’de “giderek artan insani felakete” işaret ederek, İsrail askeri operasyonlarının bir an önce durdurulmasını isteyecek.

İsrail tarafı ise yarın suçlamalara yanıt verecek.