BAŞKAN MACİT YUSUF: “BUNDAN SONRA MÜZAKERELERİN ANCAK VE ANCAK İKİ EGEMEN DEVLET ARASINDA YÜRÜTÜLECEĞİ DÜNYAYA İLAN EDİLMELİDİR”

Lefkoşa, 14 Kasım 19 : Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, yoktan var edilen KKTC’ye sahip çıkılması ve ilelebet yaşatılması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yusuf, Konsey adına yayımladığı 15 Kasım mesajında, devleti ozmosis yoluyla yok etmeyi planlayanlara, halkı nifak sokarak bölüp parçalamayı tasarlayan emperyalizme karşı mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs sorununa anlaşarak çözüm bulmanın Rum tarafının olumsuz ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle mümkün olamadığını kaydeden Yusuf, Rum tarafının adanın tümünü istediğini ve gasp ettiği hakları vermekten kaçınarak uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini kaydetti.

Adada iki devletli çözüm dışında hiçbir seçeneğin kabul edilmemesi gerektiğini belirten Yusuf, bundan sonra olası müzakerelerin ancak ve ancak iki egemen devlet arasında sürdürüleceğinin dünyaya ilan edilmesinin şart olduğu görüşünü bildirdi.

Yusuf mesajında şunlara değindi:

“Rum tarafının Kıbrıs'ın doğal kaynaklarının tek sahibi ve tek egemen gücü olduğu iddiasıyla, tek taraflı kararlarla yürüttüğü enerji siyasetinde diretmesi kesinlikle kabul edilemez.

Anavatan Türkiye'nin bölgemizdeki varlığı tamamen Kıbrıs Türklerinin talebiyle ve haklarını korumak için olup, uluslararası hukuk ve anlaşmalara uygundur.

36. yaşını tamamlayan KKTC'nin, tanınmasını uluslararası camiadan talep etmek en doğal hakkımızdır ve bu yönde somut adımlar atılmalıdır.

Bu mutlu günü bize bahşeden mukavemetçi Kıbrıs Türkü’ne, Anavatan Türkiye'deki kardeşlerimize, aziz şehitlerimize, gazilerimize, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına, başta devletimizin kurucusu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz rahmetli Rauf Denktaş ve varoluş mücadelemizin lideri rahmetli Dr. Fazıl Küçük olmak üzere tüm devlet yöneticilerimize şükran ve minnetlerimi sunarım.”

(RU/YIL)