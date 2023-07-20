Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yusuf, mesajında, Mukavemetçi Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin taçlandırıldığı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuştuğu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49. Yıldönümünü kutladı, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün asırlardır adada şehitler vererek, canla, kanla koruduğu Müslüman Türk varlığının sonsuza dek bağımsız ve egemen olarak yaşayacağının bu tarihi günde dünyaya ilan edildiğini söyleyen Yusuf, KKTC'nin temellerinin ve adada iki ayrı devlete dayalı çözümün coğrafi zemin ve temelinin de bu şanlı günde atıldığını kaydetti.

Yusuf, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hakimiyetçi ve hegemonyacı emellerini gerçekleştirmek ve Enosis yolunu yeniden açmak için hala daha entrika peşinde koşmakta olduğunu söyleyerek, Rum Lider Hristodulidis’in, Rumların lehine olan statükonun devamından yana olduğunu savundu.

- KKTC’nin tanınması için kampanya başlatılması çağrısı

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin iki devlete dayalı çözüm için karar alması ve KKTC’nin tanınması için kampanya başlatılması doğrultusunda adımlar atması çağrısında bulunan Yusuf, Maraş’a da değinerek, “Maraş Vakıf toprağıdır ve kesinlikle Rum’a iadesi söz konusu olmamalıdır. Eski sakinlerin, arzu etmeleri halinde, KKTC idaresinde geçmişte işgal ettikleri mülklere kiracı olarak dönmelerinde ise sakınca yoktur” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün self determinasyon hakkından taviz verilmeyeceğini de belirten Yusuf, BM Genel Sekreteri Guterres’in 60 yıla yakın süren müzakerelerin başarısızlığını ilan etmesini talep etti.

Yusuf, KKTC’nin uluslararası tanınmasının en gerçekçi seçenek ve Kıbrıs Türk halkını aydınlığa kavuşturacak hayati hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

Yusuf, şehitlere, kahraman gazilere, mukavemetçi Kıbrıs Türkü’ne, varoluş mücadelesi lideri merhum Dr.Fazıl Küçük'e, Barış Harekatı’nın Başbakanı merhum Bülent Ecevit'e, Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’a, KKTC'nin Kurucusu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'a, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anadolu'daki vefakar insanlara minnet ve şükranlarını sundu.