Sanatçı Ulus Yeşilada’nın “Türk Müziği Makamları Rehber Kitabı” tanıtım etkinliği, yarın saat 15.00’te Girne Halk Kütüphanesi’nde yapılacak.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden yapılan açıklamada, “KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi organizasyonunda Girne Belediyesi ve Kültür Dairesi iş birliğinde ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Ulus Yeşilada’nın ‘Türk Müziği Makamları Rehber Kitabı’ tanıtım günü etkinliği, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat: 15.00’te Girne Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecektir. Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.” denildi.