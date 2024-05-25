Her Daim Doğa Dostları Grubu ve Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD) ortak etkinliğinde bu sabah Dr. Ulus Irkad, Mağusa’nın tarihiyle ilgili sunum yaptı.

Organizasyondan verilen bilgiye göre, Irkad, geçmişte yaşamış Mağusalı aydınların anıları ile Mağusa ve tarihi yerler hakkında bilgiler paylaştı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da katıldığı etkinlik, Bandabuliya’da yer aldı.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, Ulus Irkad’a teşekkür ederek sunduğu değerli bilgilerin bir an önce bir kitapta toplanılarak tüm yurttaşların erişimine açılmasını istedi. Şentuğ ayrıca organizasyona katkıları için Gazimağusa Belediyesi’ne ve katılımcılara teşekkür etti.