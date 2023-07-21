Dışişleri Bakanlığı personeli Ülkü Alemdar’ın yazdığı “Zümrüdü Anka Yolunda” kitabının tanıtım ve imza günü etkinliği Lefkoşa Büyük Han’da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun himayeleri ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşi Nurgül Arıklı, akademisyenler, Dışişleri Bakanlığı ve DİMED mensupları ile diğer davetliler katıldı.