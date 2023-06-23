Şevket Erhat yaşamını yitirdi

Ülkenin tanınmış eski bankacılarından Nuri Erhat’ın oğlu Şevket Erhat bugün öğleden sonra yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanı çalışanı Şevket Erhat bir süredir sağlık sorunları yaşaması nedeniyle yaklaşık altı ay önce babasının verdiği böbrekle hayata tutunmaya çalışmıştı.

Antalya’da başarı ile gerçekleşen böbrek nakli sonrasında Şevket Erhat, farklı komplikasyonların gelişmesi neticesinde 35 gündür yoğun bakımda tedavi görmekteydi.

Yaşamını yitiren Şevket Erhat’ın cenazesi Pazar günü öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecek.

Kıbrıs Manşet ailesi olarak bizler de Nuri Erhat ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.