ÜLKEMİZDE İSTENMEYEN GORÜNTÜLER BİRA İÇİP SIZDILAR
Ergün Yahat
Ülkemizde son zamanlarda vatandaşlarımızın görmeye alışmadığı görüntüler hemen hemen her ilçede her cadede görülmesi vatandaşların tepkilerine yol açıyor.
ÜLKEMİZDE İSTENMEYEN GORÜNTÜLER BİRA İÇİP SIZDILAR
Ergün Yahat
Ülkemizde son zamanlarda vatandaşlarımızın görmeye alışmadığı görüntüler hemen hemen her ilçede her cadede görülmesi vatandaşların tepkilerine yol açıyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P