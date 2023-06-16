Amcaoğlu, çocuklara karne hediyesi mevsimlik çiçek hediye etti Amcaoğlu, çocuklara karne hediyesi mevsimlik çiçek hediye etti

ÜLKEMİZDE İSTENMEYEN GORÜNTÜLER BİRA İÇİP SIZDILAR

Ergün Yahat

Ülkemizde son zamanlarda vatandaşlarımızın görmeye alışmadığı görüntüler hemen hemen her ilçede her cadede görülmesi vatandaşların tepkilerine yol açıyor.