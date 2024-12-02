Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerindeki gezide, öğrenciler birçok tarihi ve kültürel yeri gezerek, gözlem yaptı, bilgi aldı.

Gezi ilk gün Tatlısu’daki Minyatür Kıbrıs Müzesi ile başladı. Daha sonra Bellapais Manastırı ve köyü, Girne Kalesi, Girne Turizm Limanı ve Girne Çarşısı’nı gezen öğrenciler, ardından Barış Çıkarma Anıtı ve Müze Gemi ile helikopteri ziyaret ettiler.

Gezi sonrası Lapta Gençlik Kampı’na götürülen öğrencilere, kamplardaki gönüllü liderler tarafından farklı aktiviteler yaptırılırken, akşam saatlerinde de sinema gecesi düzenlendi.

Öğrenciler ikinci gün ise, Hz. Ömer Türbesi’ni ziyaret edip, okullarına geri götürüldü.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu da, etkinliğin bir bölümünde gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti. Gençlerin, projeden çok memnun kaldığını öğrenmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Ozanoğlu, Ülkemi Tanıyorum Projesi’nin KKTC genelinde devam edeceğini belirtti.

Ozanoğlu, projenin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne teşekkür etti.