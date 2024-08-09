Uçak bileti bulamayan çok sayıda İsrailli yolcu ve "güvenlik muhafızının" Güney Kıbrıs’ta kaldığı bildirildi

İsrail’in Hamas lideri İsmail Haniye’yi Tahran’da düzenlediği suikast saldırısı ile öldürmesi nedeniyle İran’ın yapacağı misilleme saldırısı beklenirken, ülkesine geri dönmek için Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a “akan” İsraillilerin Güney Kıbrıs’ta “kapana kısıldığı” bildirildi.

Fileleftheros İsrail’in güvenlik konularıyla ilgilenen “Calcasit” isimli gazetesinden alıntıladığı haberi “Vuruş Beklenirken Köprü Rolü… İsrailliler Kıbrıs’ta Kapana Kısıldı… Polisten Güvenlik Önlemleri” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre büyük havayolu şirketlerinin Larnaka-Tel Aviv uçuşlarını askıya almasına rağmen Güney Kıbrıs ile İsrail arasında “halen uçuş yapılabildiği” bilgisini veren “Calcasit” çok sayıda İsrailli yolcu ve "güvenlik muhafızlarının" son günlerde Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a “akmakta olduğunu", yaşanan kaos nedeniyle uçak bileti bulmakta zorlanan birçok İsraillinin Güney Kıbrıs’ta “kapana kısıldığına” işaret etti.

Gazete Maariv isimli İsrail gazetesinin ise “kapana kısılan” İsraillilere, Güney Kıbrıs’taki İsraillilerin daha çok Larnaka’da yoğunlaştığı bilgisini vererek bilet bulana kadar kentin keyfini çıkarmaları telkiniyle gezebilecekleri 5 noktayı tavsiye ettiğini aktardı.

Gazete Rum polisinin, Orta Doğu’daki gergin ortam ve tam rakam belirtmemekle birlikte “hatırı sayılır miktarda” olduğuna işaret ettiği İsraillinin Güney Kıbrıs’ta bulunuyor olması nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldığını yazdı.

Habere göre Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu rehavete kapılmanın zamanı olmadığına işaret ederek Rum polisinin üst düzey önlem aldığını söyledi ancak alınan önlemlerin “önleyici” nitelikte olduğunu öne sürdü. Polisin, çeşitli bilgileri değerlendirdiğini ve yüksek riskli alanlarda ona göre önlemler aldığını belirtti.

Andreu’nun “malum sebeplerle” detay vermekten kaçındığını belirten gazete, polisin üst düzey önlem alması beklenen noktaları ülkeye giriş çıkış noktaları olan havalimanları, limanlar, kara kapıları, dini alanlar ve büyükelçilikler olarak sıraladı.

Gazete Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis’in geçen pazartesi günü yaptığı, “İsrail ile hava bağlantısı idame ettiriliyor. Bazı havayolları şirketleri Tel Aviv’e uçuşlarını geçici olarak askıya almayı tercih etti ancak uçuşlarına normal şekilde devam eden şirketler de var.” açıklamasını hatırlattı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Larnaka ve Baf hava limanlarının işletmecisi şirketin, Tel Aviv’e uçuşlarını askıya almasından oluşan boşluğun, uçuşlarını sürdüren şirketler tarafından konulan ek seferlerle kapatılmaya çalışıldığı bilgisini verdi.