Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan 8 kişi teminat talebiyle mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı. Polis, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da Öncü Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine yapılan baskında 7 kişi tespit edildiğini söyledi. Polis, apartman dairesinde tespit edilen Chidera Miracle Okoye'nin (E-21, Nijerya) 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren 314 gün, Aderonke Adedekun’nun(K-19, Nijerya), 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren 640 gün, Leonard Chibuzor Ikwuobodo’nun (E-26, Nijerya) 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 878 gün, Abisola Kashifat Adebısı'run 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren 545 gün, Nosakhare Roland’ın (E-26, Nijerya)29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 329 gün, Jonathan Chigozie Okpe’nin (E-22, Nijerya) 30 Eylül 2020 Tarihinden itibaren 1059 gün ve Kingsley Azubuike’nin (E-26, Nijerya) 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren 1276 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, Lefkoşa’da Bolu Yolu Sokat’ta tespit edilen Plagnan Solomon’un ise 12 Şubat 2022 tarihinden beri 558 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyleyerek, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 15 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.