Dün ülke genelinde polis tarafından yapılan kontrollerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu iki kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, dün saat 14.30 sıralarında, Girne’de Şehit Fevai Ali Sokakta, A.A. (E-43) 503 miligram alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık yaptığı sırada tutuklandı. A.A.’nın muhaceret sorgulamasında ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.