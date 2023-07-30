Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 2309 araç sürücüsü kontrol edilerek, 393’ü rapor edildi. 52 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin, 128’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 43’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

52 araç trafikten men edildi, 4 sürücü de tutuklandı.