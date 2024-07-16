Girne ve Haspolat’ta iş kazası Girne ve Haspolat’ta iş kazası

Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 509 sürücü rapor edildi, 35 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2 bin 645 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, raporlanan trafik suçları şu şekilde belirtildi:

“253 yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 7 alkol tesiri altında araç kullanmak, 4 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 55 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 31 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11 sigortasız araç kullanmak, 7 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 7 trafik ışıklarına uymamak ve 116 diğer trafik suçları.” 

Kaynak: rss