Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 509 sürücü rapor edildi, 35 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2 bin 645 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, raporlanan trafik suçları şu şekilde belirtildi:

“253 yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 7 alkol tesiri altında araç kullanmak, 4 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 55 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 31 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11 sigortasız araç kullanmak, 7 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 7 trafik ışıklarına uymamak ve 116 diğer trafik suçları.”