Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 166 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 360 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, 36 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 27’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 5’i 5000 kg. ve üzerindeki kamyonların G/ne-L/şa Anayolu Kullanması 155’i diğer trafik suçları.”