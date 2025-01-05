Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 260 araç sürücüsünden 357’si rapor edilirken, 28 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılan toplam 357 sürücünün trafik suçları şöyle:

“145’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 51’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan, 20’si seyrüsefer ruhsatsız, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. 90’ı ise diğer trafik suçlarından”