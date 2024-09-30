Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimleri sonucunda 34 araç trafikten men edildi, üç sürücü de tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre 2 bin 117 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 399 araç sürücüsü de çeşitli suçlarda ceza aldı. Hakkında yasal işlem başlatılan araç sürücülerinin 153'ü süratli araç kullanmaktan yazıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“153’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8'i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü koruyucu başlıksız miğver kullanmamak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 179’u diğer trafik suçları”