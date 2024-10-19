Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 853 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 416 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre denetimlerde, 31 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları arasında yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak 185, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 21, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak 3, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 66, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 5, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 25, sigortasız araç kullanmak 6, trafik ışıklarına uymamak 6, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, tehlikeli sürüş yapmak 1 ve diğer trafik suçları 93 olarak kaydedildi.