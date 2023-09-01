Ukrayna'nın karşı taarruzu çerçevesinde başkent Moskova dahil olmak üzere Rusya'daki hedeflere saldırıları artarak devam ediyor. Moskova Belediye Başkanı, kent hava savunmasının güçlendirilmesini istedi.

Ukrayna'nın başkent Moskova dahil Rus topraklarındaki hedeflere saldırıları yoğunlaşıyor. Bu sabah Moskova'ya bir saldırı girişiminde daha bulunulduğu bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin kente doğru yaklaşmakta olan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son haftalarda bazen günübirlik yeni sistemlerin yerleştirildiğini belirterek başkent çevresindeki hava savunmasının genişletilmesini istedi.

Ülkenin batısında Estonya sınırı yakınındaki Pskov bölgesinde de hava savunma sistemlerinin "tanımlanamayan bir objeyi etkisiz hale getirdiği" açıklandı. Pskov Belediye Başkanı Mikhail Vedernikov, havaya dumanların yükseldiği görüntüler paylaşarak olayda hasar meydana gelmediğini bildirdi. Pskov bölgesinde bu hafta başında gerçekleşen Ukrayna'nın SİHA saldırısında bir askeri nakliye uçağı vurulmuştu.

Diğer yandan Ukrayna medyasında çıkan, Ukrayna istihbaratı kaynaklı haberlerde, Cumartesi gecesi Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde bir havaalanındaki askerî bölgenin yeni tip bir SİHA ile vurulduğu bildirildi. Saldırıda radarlara yakalanması güç olduğu için mukavva benzeri bir maddeden yapılan 16 füzenin kullanıldığı, havaalanındaki beş Rus savaş uçağı ve çok sayıda hava savunma sisteminin hasar gördüğü öne sürüldü.

-Almanya ve AB'den silah ve cephane talebi

Ukrayna'nın karşı taarruzu çerçevesinde kayıpları da artıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya ve diğer AB ülkelerinden ülkeye silah ve mühimmat sevkiyatının artırılmasını istedi. Dün İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Kuleba, ağır silah cephanesi, zırhlı araç ve tanklara ihtiyaç olduğunu belirterek ayrıca Rusya'nın füze ve SİHA üretimini zorlaştırmak için yaptırımların delinmesine karşı önlemlerin artırılması çağrısı yaptı. Ukraynalı bakan, özel olarak Almanya'dan ise Taurus güdümlü füzeleri talebini yineledi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı bir açıklamada, etkili bir hava gücü için batı üretimi 160 savaş uçağına ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Zelenskiy, ülkesine çeşitli AB ülkelerince 50 ila 60 adet ABD yapımı F-16 uçağı taahhüdünde bulunulduğunu belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü, daha önce ülkenin 128 adet F-16'ya ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya kısa vadede barışın geleceğini düşünmediğini söylemişti. Eylül ayı ortasında BM Genel Kurulunda bu konuda görüşmeler yapılması olasılığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Guterres, "Ukrayna'da barış olasılığına dair önümüzde bir ufuk gördüğümü söylersem yalan söylemiş olurum. Henüz o noktada olmadığımızı düşünüyorum. Bu nedenle savaşın olumsuz etkilerini azaltmak üzere önlemler alınması daha da önemli hale geliyor" dedi.