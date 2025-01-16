Ukrayna makamlarının, Güney Kıbrıs’ta bulunan eski Ukraynalı milletvekilinin iade edilmesi talebi üzerine Limasol Mahkemesi’nde süren dava sürecinin devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Ukraynalının İadesi İçin Hukuki Mücadele” başlıklı haberinde, Ukrayna’daki Bölgeler Partisi’nin eski milletvekili ve aynı zamanda Rus yanlısı görüşler ortaya koyan Ukraynalının, ülkesine iade edilmesine ilişkin Limasol Kaza Mahkemesi’nde yer alan dava haberine yer verdi.

Habere göre Ukraynalı politikacı yaptığı yazılı açıklamada, haklarının ihlal edildiğini aynı zamanda iade edilmesi talebinin arkasında politik inançlarından dolayı siyasi motivasyonun var olduğunu, ülkesine dönmesi durumunda da hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme sürecinin, geçen gün devam ettiğini belirten gazete, savunma avukatlarının, mahkeme huzurunda delil sunduğunu, bunlardan birçoğunun ifade vermesine de izin verildiğini yazdı.

Habere göre davanın görülmesine bu ay sonunda devam edilecek.

Gazete haberinde ayrıca Ukraynalının, 2019 yılından beri Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini ayrıca hâlâ incelemesi süren siyasi sığınma başvurusuna da sahip olduğunu belirtti.