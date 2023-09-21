Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskiy ile Polonya Tarım Bakanı Robert Telus'un, Ukrayna tarım ürünlerine getirilen ithalat yasağı konusunu telefonda görüştüğü bildirildi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada, Solskiy ile Telus'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna tahılı ithalatına getirilen yasağın ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın bu konudaki çözüm önerisi ele alındı. Her iki ülkenin çıkarlarını dikkate alan bir çözüm bulunması konusunda mutabakata varıldı. Önümüzdeki günlerde görüşmeler, müzakereler yapılacak. Polonya tarafı, Ukrayna'nın tahıl ihracatıyla ilgili planını analiz edecek ve buna yönelik teklifler hazırlayacak." ifadelerine yer verildi.

Polonya Tarım Bakanı Telus da Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşıyla konuya ilişkin görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Telus, Ukrayna ile yaşanan tahıl krizine ilişkin Kiev ile görüşmelere hazır olduklarına dikkati çekerek, "Ukrayna'nın Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı şikayeti geri çekmesini önerdim, zira görüşmelere oturup gelecekteki çözümleri tartışabilmemiz ve tabii ki Polonya'nın çıkarlarını güvence altına alabilmemiz için gerekli olan koşul budur." açıklamasını yaptı.

​​​​​​​Solskiy'e görüşmelere hazır olduklarını bildirdiklerini ifade eden Telus, "Kendisine bazı şeylerin düzene sokulması gerektiğini söyledim. Ukrayna'nın DTÖ'ye yaptığı şikayeti geri çekmesini önerdim, zira görüşmelere oturup gelecekteki çözümleri tartışabilmemiz ve tabii ki Polonya'nın çıkarlarını güvence altına alabilmemiz için gerekli olan koşul budur." değerlendirmesinde bulundu.

Telus, Ukrayna tarafından atılan adımların iki ülke ilişkilerine hizmet etmediğinin altını çizerek, Polonya'nın Ukrayna tahılının ülke üzerinden geçmesini ancak topraklarına girmemesini mümkün kılacak bir dayanışma koridoru kurulmasını önerdiğini söyledi.

- Polonya-Ukrayna gerginliği büyüyor

AB Komisyonunun Ukrayna tahılına uygulanan kısıtın uzatılmayacağını açıklamasının ardından Polonya Ukrayna'dan tahıl ithalatına uyguladığı ambargoyu uzatma kararı almıştı.

Varşova'nın bu adımı Kiev'in DTÖ'ye şikayette bulunmak da dahil olmak üzere sert bir tepki vermesine neden olmuştu. Buna karşılık Varşova, yaptırım listesine daha fazla Ukrayna malı eklenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Avrupa'daki bazı kesimleri, tahıl ihracatı konusunun Rusya'ya fayda sağlamasına izin vermekle suçlamıştı.

Zelenskiy'nin sözleri Polonya'nın öfkeli tepkisine yol açmış, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edilmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 20 Eylül'de iki önemli açıklama yapmıştı.

Morawiecki, Polsat News televizyonuna verdiği ilk demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuş, akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada ise "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.