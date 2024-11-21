Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan ATACMS'lerden sonra bugün de uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzelerini kullandığı bildirildi.

ABD ve İngiltere'nin, uzun menzilli füzelerinin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermelerinin ardından gerilim tırmanıyor. Rusya dün Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS füzelerini Rus toprağı Bryansk bölgesine saldırıda kullandığını açıklamıştı. Ukrayna'nın bugün de İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rusya'nın Kursk bölgesine saldırdığı bildirildi.

Rus savaş muhabirleri Telegram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Rusya'nın Kursk bölgesinde füze sesleri ve en az 14 büyük patlama duyulduğunu bildirdi. Bir yerleşim bölgesinde çekilen görüntülerde uzaktan siyah dumanlar yükseldiği görülüyor. Rusya yanlısı Two Majors Telegram kanalı da Ukrayna'nın Kursk bölgesine 12 Storm Shadow füzesi attığını bildirdi, üzerinde Storm Shadow yazısının net olarak görülebildiği füze parçalarının fotoğraflarını yayınladı.

İngiliz füzelerinin Rus topraklarına saldırıda kullanıldığı yönünde haberler Financial Times ve Guardian gibi İngiliz medyasında da yer aldı.

-Başbakanlık'tan yorum yok

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın ofisi ise konuyla ilgili soruyu "operasyonel konularda yorum yapılmadığı" gerekçesiyle yanıtsız bıraktı. Storm Shadow füzelerinin 250 kilometrelik menzili bulunduğu biliniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dün Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer doktrininde, Rusya'nın balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan değişikliği 19 Kasım'da onaylamıştı.

-Rusya'dan misilleme tehdidi

Ukrayna uzun süredir başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden, uzun menzilli silahları Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanmak için izin talep etmiş ancak Batılı hükümetler böyle bir adıma gerilimi daha da artıracağı ve Rusya ile doğrudan çatışma riski doğuracağı gerekçesiyle yanaşmamıştı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, bugün yayımlanan bir röportajda, uzun menzilli füzelerinin Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin veren NATO ülkelerine misilleme tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkanlık görevini Ocak ayında Donald Trump'a devretmeden kısa süre önce ABD yapımı uzun menzilli füzelerin kullanımına yeşil ışık yakması Türkiye dahil çeşitli ülkelerin eleştirisine neden olmuştu. Başkanlık seçimlerini kazanan Trump, Ukrayna savaşını sona erdireceği vaadinde bulunmuş ancak bunu nasıl yapacağına dair ayrıntı paylaşmamıştı.