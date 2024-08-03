Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna savunma kuvvetlerinin, Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda güdümlü bombaların bulunduğu mühimmat depolarının vurulduğu kaydedildi.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod, Kursk ve Rostov bölgelerinde bir dizi petrol depolama tesislerine saldırılar düzenlediği ifade edilen açıklamada, saldırılarda petrol ürünleri içeren en az 2 tankın vurulduğu ve yangın çıktığı bilgisi verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus savaş uçaklarının etkili olan tüm araçlarla bulundukları yerde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın sadece bu hafta içinde Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 600'den fazla güdümlü bomba kullandığını kaydetti.​​​​​​​