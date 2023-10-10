EURO 2032'yi alan Türkiye tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak

UEFA'nın Nyon'daki merkezindeki UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile ortaklaşa Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğine hak kazandı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.

Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı almıştı.