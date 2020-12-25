Dr. İlker İpekdal

Ekonomisi allak bullak bir ülke olarak pandemi ile mücadele ediyoruz.
Kimse kusura bakmasın ama, birkaç milyar liralık bütçesi olan şu küçücük ülkede pandemi-ekonomi dengesini bir türlü sağlayamıyouz.
Kamu-özel dengesizliğinin kamu leyhine bas bas bağırdığı, özel sektörün geri dönüşümsüz yaralar almaya devam ettiği bir ortamda sağlanması da beklenemez zaten.
Altı bomboş olan Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı siyaseten kullanmasını çok iyi beceriyor, adeta burnundan kıl aldırmayan, dokunulmazlığını ilan etmiş üst komitenin kararlarını hangi bilimsel kriterlere ve istatistiki verilere dayanarak aldıklarını sorgulamıyoruz!
Eskiden ülke ekonomisinin üç temel ayağı vardı. Turizm (ağırlıklı kumar), üniversite ve tabii ki Türkiye. Özel sektörün devlete katkısı ise, ek mesai ödemeleri için çerez parası kadardı.
Şimdi turizm ve üniversite ayağı ağır darbeli. Geriye kaldı Türkiye ve bir de bir sıkımlık canı kalan özel sektör.
Böyle bir ekonomik tablo içerisinde, pandemi ile mücadele ederken, artan vakalara karşı alınacak tedbirlerde de önce sağlık sonra ekonomi diyenler var.
Şimdilerde, sağlık ve ekonomi birlikte korunmalı diyenlerin sayısı arttı.
Peki, sağlık-ekonomi dengesi konusunu başka kim ciddiye almalı?
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi.
Bu günlerde ve bundan sorasında alacakları kararlar gittikçe kritikleşiyor.
Alacakları kararların sağlık-ekonomi dengesi anlamında yere daha sağlam basması gerekiyor.
Diğer taraftan, hepimiz, artan yerel vakalardan dolayı hop oturup hop kalkıyoruz.
Ama gelin görün ki, ne oturduğumuz yerde oturabiliyoruz ne de hareket ettiğimizde dip dibe olmaktan geri kalabiliyoruz.
Sorumluluklarımızı unutup topu devlete atıyoruz.
Doktorlardan bazıları bile, sosyal medyada maske-mesafe-hijyen uyarılarını paylaşırken, bir sonraki gün, PCR testi negatif çıktıktan sonra arkadaşları ile birlikte, maskesiz dip dibe özçekimlerini paylaşabiliyor.
O zaman sormak lazım
Artan yerel vakaları nasıl önleyeceğiz?
Cevap için alim olmaya gerek yok.
Girişleri kapat!
Halkın büyük bölümü aşılanana kadar girişleri kapat!
Sıkıntı varsa okulları da kapat!
Gelmesi planlanan kumarcılar uçaktan otele, otelden uçağa gidecek de olsa, casinoları kapat.
Gönder bakanları Türkiye’ye, alsınlar paraları!
Gerisi teferruat(!).
Bu sayede cafelerde, restoranlarda bulaş riski olmadan toplanabiliriz(!)
Arkadaş ziyaretlerimizden ödün vermemiş oluruz (!)
Meyhane ‘’tiryakilerinin’’ hevesleri kursaklarında kalmaz hem (!)
Belki dansöz bile çıkar yılbaşı eğlencelerinde (!)
Devlet-özel mekik dokuyup çok yorulan ‘’pandemici’’ doktorlarımızı yormamış da oluruz son tahlilde (!)
Aşı gelecek, Covid-19 gidecek nasıl olsa!
Toplumu riske atmaya gerek yok bu vakitten sonra!
Sağlık, trafik ihmallerinden, madde kaynaklı kayıplar kayıp sayılmaz, PCR’ları pozitif olmadıktan sonra nasıl olsa(!)
Boşverin diğer kayıpları, odaklandığımız pandemi!
Kapatalım uçuşları, açalım meyhaneleri!
Pandemi ile mücadelenin şerefine kaldıralım kadehlerimizi!
İletişim: 0542-8529899