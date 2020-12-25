banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

25 Aralık 2020, 04:25

Ekonomisi allak bullak bir ülke olarak pandemi ile mücadele ediyoruz.

Kimse kusura bakmasın ama, birkaç milyar liralık bütçesi olan şu küçücük ülkede pandemi-ekonomi dengesini bir türlü sağlayamıyouz.

Kamu-özel dengesizliğinin kamu leyhine bas bas bağırdığı, özel sektörün geri dönüşümsüz yaralar almaya devam ettiği bir ortamda sağlanması da beklenemez zaten.

Altı bomboş olan Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı siyaseten kullanmasını çok iyi beceriyor, adeta burnundan kıl aldırmayan, dokunulmazlığını ilan etmiş üst komitenin kararlarını hangi bilimsel kriterlere ve istatistiki verilere dayanarak aldıklarını sorgulamıyoruz!

Eskiden ülke ekonomisinin üç temel ayağı vardı. Turizm (ağırlıklı kumar), üniversite ve tabii ki Türkiye. Özel sektörün devlete katkısı ise, ek mesai ödemeleri için çerez parası kadardı.

Şimdi turizm ve üniversite ayağı ağır darbeli. Geriye kaldı Türkiye ve bir de bir sıkımlık canı kalan özel sektör.

Böyle bir ekonomik tablo içerisinde, pandemi ile mücadele ederken, artan vakalara karşı alınacak tedbirlerde de önce sağlık sonra ekonomi diyenler var.

Şimdilerde, sağlık ve ekonomi birlikte korunmalı diyenlerin sayısı arttı.

Peki, sağlık-ekonomi dengesi konusunu başka kim ciddiye almalı?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi.

Bu günlerde ve bundan sorasında alacakları kararlar gittikçe kritikleşiyor.

Alacakları kararların sağlık-ekonomi dengesi anlamında yere daha sağlam basması gerekiyor.

Diğer taraftan, hepimiz, artan yerel vakalardan dolayı hop oturup hop kalkıyoruz.

Ama gelin görün ki, ne oturduğumuz yerde oturabiliyoruz ne de hareket ettiğimizde dip dibe olmaktan geri kalabiliyoruz.

Sorumluluklarımızı unutup topu devlete atıyoruz.

Doktorlardan bazıları bile, sosyal medyada maske-mesafe-hijyen uyarılarını paylaşırken, bir sonraki gün, PCR testi negatif çıktıktan sonra arkadaşları ile birlikte, maskesiz dip dibe özçekimlerini paylaşabiliyor.

O zaman sormak lazım

Artan yerel vakaları nasıl önleyeceğiz?

Cevap için alim olmaya gerek yok.

Girişleri kapat!

Halkın büyük bölümü aşılanana kadar girişleri kapat!

Sıkıntı varsa okulları da kapat!

Gelmesi planlanan kumarcılar uçaktan otele, otelden uçağa gidecek de olsa, casinoları kapat.

Gönder bakanları Türkiye’ye, alsınlar paraları!

Gerisi teferruat(!).

Bu sayede cafelerde, restoranlarda bulaş riski olmadan toplanabiliriz(!)

Arkadaş ziyaretlerimizden ödün vermemiş oluruz (!)

Meyhane ‘’tiryakilerinin’’ hevesleri kursaklarında kalmaz hem (!)

Belki dansöz bile çıkar yılbaşı eğlencelerinde (!)

Devlet-özel mekik dokuyup çok yorulan ‘’pandemici’’ doktorlarımızı yormamış da oluruz son tahlilde (!)

Aşı gelecek, Covid-19 gidecek nasıl olsa!

Toplumu riske atmaya gerek yok bu vakitten sonra!

Sağlık, trafik ihmallerinden, madde kaynaklı kayıplar kayıp sayılmaz, PCR’ları pozitif olmadıktan sonra nasıl olsa(!)

Boşverin diğer kayıpları, odaklandığımız pandemi!

Kapatalım uçuşları, açalım meyhaneleri!

Pandemi ile mücadelenin şerefine kaldıralım kadehlerimizi!

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim