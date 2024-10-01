Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile liderler arasında bu ay yapılacak görüşmenin kesinleşmesi öncesinde dün yaptığı açıklama, bugünkü Rum gazetelerine haber oldu.

Politis gazetesi “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Politik Kulis Faaliyetleri- Sürecin Sosyal İçerikli Yemekle Korunması” başlıklı haberinde Kombos’un dün KİPE’ye yaptığı açıklamada, Rum kesiminin üçlü görüşmeye katılmaya dair iradesinden söz ettiğini yazdı.

Konunun gündeme geldiği ağustos ayında ifade edildiği üzere niyetin kesin olduğunu ifade eden Kombos, ancak diğer tarafın şu ana kadar kamuoyunda yaptığı açıklamaların olumsuz olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında Ekim ayında üçlü bir görüşme yapılması ihtimalinden söz eden Kombos, kesin olan tek şeyin kendilerinin buna hazır olması ve sahip oldukları irade olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki günleri bekleyeceklerini de dile getiren Kombos, arzu edilen şeyin özlü müzakerelerin üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede yeniden başlaması olduğunu ekledi.

Haber Haravgi’de “Kombos Ekim Ayında Olası Bir Üçlü Görüşme İçin Umutlu”, Alithia’da ise “Ekim Ayı İçinde Kıbrıs Sorunuyla İlgili Gelişmeler- Kombos: Kıbrıs Sorununda Ekim Ayı İçerisinde Üçlü Bir Görüşme İhtimali Var Gibi Görünüyor” başlıklarıyla yer aldı.

Haberlerde BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in dünkü açıklamasına atıfta bulunularak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki tarafları gayri resmi istişareler için ekimde bir araya getireceğine de yer verildi.