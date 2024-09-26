(Kamalı Haber)- KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Ahsan Ullah, Muhammed Usman ve Fakiko Diakite bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla ve Onur Altıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 21 Eylül 2024 tarihinde Demirhan’da yapılan devriye esnasında şüpheli görülen zanlıların alıkonulduğunu belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Muhammed Usman’ın 17 Mart 2015 tarihinden beri 3 bin 476 gün, Ahsan Ullah’ıın 3 Mart 2024 tarihinden beri 175 gün KKTC’de ikamet izinsiz yaşadıklarını söyledi. Polis, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 09.30’da Adli Şube’ye celp edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 31 Kasım 2021 tarihinden itibaren bin 31 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis memuru, üç zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.