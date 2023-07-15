Polis Basın Subaylığı, Yedidalga, İskele-Ercan yolu ve Haspolat yakınlarında 3 ayrı trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Saat 19:20 sıralarında, Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerinde, 46 yaşındaki Gül Derviş Çetereisi, yönetimindeki plakasız motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun solundan çıkıp trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Saat 20:30 sıralarında ise, İskele – Ercan Anayolu üzerinde, 39 yaşındaki Fatma Gület, yönetimindeki EE 167 plakalı araç ile Çukurova'da faaliyet gösteren Taş Fırın isimli ekmek fırınına ait park yerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada İskele istikametinden batı istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Güven Güvenir yönetimindeki RM 852 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Çarpmaya müteakip her iki araç yol içerinde durduğu sırada, yine İskele istikametinden batı istikametine doğru yönetimindeki KZ 501 plakalı araç ile seyreden 65 yaşındaki Ahmet Basri kaza nedeniyle yol içerisinde durmakta olan RM 852 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle RM 852 plakalı araç yolun solundan çıkarak tarla içerisine savruldu. Kaza sonucu yaralanan EE 167 plakalı araç sürücüsü Fatma Gület ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Nasıf Efe Gület, KZ 501 plakalı araç sürücüsü Ahmet Basri ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Nazım Ahmet Komililer kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saat 21:15 sıralarında da, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, 36 yaşındaki Gonca Ceylan Karadeniz,yönetimindeki 28 DR 187 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat Sanayi Bölgesi Sera Tarım önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı aynı istikamete doğru seyreden 54 yaşındaki Salih Ali Alioğlu yönetimindeki TRA 487 plakalı aracın arka kısmına çarpıp tavanı üzerine devrilerek yol içerisinde sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.