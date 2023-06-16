Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan tutuklanan zanlılar Ömer Boz, Şahin Demir, Harun Özer ve İzzet Eraslan’ın mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, Erdal Kalkan, Ömer Boz, Şahin Demir, Harun Özer ve İzzet Eraslan isimli zanlıların Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 14.06.2023 tarihinde 3 farklı ikametgahtan 5 adet 10 kilogram ağırlığındaki tüp gazları sirkat etmekle methalar olduklarını anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.